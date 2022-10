Haagse Prianka wint internationale Missverkiezing: ‘Ze vonden dat ik de perfecte doll face heb’

Delfland legt mega-park van 6360 zonnepane­len aan bij afvalwater­zui­ve­ring

Het Hoogheemraadschap van Delfland is bezig met de aanleg van een waar park met zonnepanelen. Bij afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Harnaschpolder in Den Hoorn komen op een terrein van 2,1 hectare in totaal 6360 zonnepanelen te liggen. De verwachting is dat ze aan het eind van dit jaar in gebruik kunnen worden genomen.

15 oktober