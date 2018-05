Haagse prostitutiestraten sluiten: nieuwe plek aan rand Binckhorst

Dat melden betrouwbare bronnen aan deze website. ,,Een marktpartij moet het doen, maar we denken echt constructief mee en we hebben er ook geld voor'', zegt een ingewijde. Morgen worden de details bekendgemaakt bij de presentatie van het coalitieakkoord van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks.



Verplaatsing van de sekswerkers zou een doorbraak betekenen in het dossier dat al jaren muurvast zit. Verhuizing of sluiting bleek tot dusver niet realistisch en duur, bovendien was een nipte politieke meerderheid steeds tegen.



Dat is met de nieuwe coalitie veranderd: vooral Groep de Mos en de VVD zijn voor verplaatsing, D66 en GroenLinks willen vooral dat de prostitutie niet compleet uit het zicht raakt. Met de keuze voor de locatie bij het Schenkviaduct is een compromis gevonden: de prostitutie verdwijnt praktisch uit het centrum, maar blijft toch in beeld. Den Haag telt naar schatting nog een paar honderd prostitutieramen.



Bewonersprotest

Vooral de situatie in en rond de Doubletstraat is bewonersorganisaties al decennialang een doorn in het oog. De drugs- en geluidsoverlast in de buurt is groot door wangedrag, troep op straat en parkeerproblemen: ,,Hier bieden vrouwen uit derde wereldlanden zich onder druk van hun pooiers aan voor 30 euro per klant'', fulmineerde een buurtbewoonster tijdens een demonstratie in februari. ,,En dat in de stad van recht en vrede!''



Maar plannen om het sekswerk te verplaatsen draaiden tot dusver op niks uit.