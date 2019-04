Haagse protestantse kerk wil samenwerken met moskeeën en mandirs

Ook stipt de stichting een gebrek aan diversiteit binnen de protestantse kerk in Den Haag aan. Daarom gaat Stek meer mensen met een migratieachtergrond binnen de organisatie aanstellen. Daarnaast wordt de samenwerking met migrantenkerken gezocht. ,,In een stad waarin christenen in de minderheid zijn, is het goed dat kerken meer samenwerken en zoveel mogelijk gezamenlijk naar buiten treden”, aldus Stek. De stichting hoopt ook te leren van de migrantenkerken. Deze kerken kennen namelijk voornamelijk een stabiel aantal leden, waar traditionele protestantse en rooms-katholieke wijkgemeenten te maken hebben met een daling in leden en inkomsten.



Het nieuwe beleid van Stek is voor de komende 4 jaar. Daarin ontvangt het jaarlijks 2 miljoen euro van de Diaconie van de Protestantse Kerk, maar moet het nog een vergelijkbaar bedrag werven.



