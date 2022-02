Haagse PVV boos nadat ongevaccineerd raadslid debat niet mag bijwonen

In het Theater aan het Spui stond vandaag een verkiezingsdebat op de planning voor de lokale partijen, georganiseerd door het platform STAD. De Graaf is niet gevaccineerd en kreeg twee opties om toch mee te doen aan het debat. Dat zou hij via een digitale verbinding kunnen doen of met een negatieve PCR-test. Beide alternatieven voor een geldige QR-code, die vandaag voor het laatst wordt gehanteerd, schoten bij hem in het verkeerde keelgat.