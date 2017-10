Haagse PVV verliest weer een zetel door komst ex-PVV'er

Update A4 mogelijk tot 15.00 uur dicht door vracht­wa­gen­brand

11:27 De brandweer is druk bezig met bluswerkzaamheden van een vrachtwagen die in brand staat aan de A4. Rijkswaterstaat meldt eind van de ochtend dat de rijksweg wellicht tot en met vanmiddag 15.00 uur dicht is.