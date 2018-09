Haagse PVV wil strafrechtelijk onderzoek naar dood Willie Dille

Eeuwig Den Haag Schevenin­gers over 200 jaar vissers­dorp en badplaats

4 september Na tentoonstellingen, slingers overal in de stad en cirkels in het zand, is er nu een boek ter viering van 200 jaar badplaats. In Welkom aan de kust komen Scheveningers aan het woord die werkten als ezeltjesdrijver, kelner, badman, noem maar op.