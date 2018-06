Haagse raad ruziet over Eneco-aandelen

Dunea wil GenX toch uit water

9:05 Drinkwaterbedrijf Dunea uit Den Haag is zwaar teleurgesteld dat de Dordtse fabriek Chemours de stof GenX in de rivier mag blijven lozen van de rechtbank. De stof werd aangetroffen in het kraanwater in Dordrecht, maar ook in Den Haag, Leiden en Zoetermeer. Volgens Dunea hoort het er niet in. Ook niet een beetje.