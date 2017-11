Haagse raad schuift Spuiforum-kwestie door: 'zo kunnen we niet debatteren'

Maar veel fracties drongen aan op uitstel van de bespreking. De reden: de geheime stukken (contracten en financiële informatie) zijn niet goed verspreid onder de raadsleden, ook zijn fracties ontevreden over de beantwoording van de meer dan 300 schriftelijke vragen . ,,Zo kunnen we niet debatteren'', zei PVV-raadslid Daniëlle de Winter (oppositie). HSP-wethouder Wijsmuller noemde het 'vervelend' dat de geheime stukken niet op de gebruikelijke manier zijn rondgestuurd. In een chaotische discussie die volgde, besloot de raad uiteindelijk om dan maar op 7 december te praten over het Spuiforum. ,,Bizar dat ordevoorstellen ook al tot chaos leiden in de raad'', vatte Mariëlle Vavier van GroenLinks samen. ,,Die chaos is er al genoeg rond het Spuikwartier.''

Bij de coalitie was de onderlinge ergernis zichtbaar: HSP en D66 wilden vandaag best debatteren over het cultuurpaleis, maar PvdA, VVD en CDA - eerder al uiterst kritisch over Wijsmullers optreden - stemden vóór uitstel.

Voor Wijsmuller is dit geen prettig scenario. In het debat wilde hij nou juist helderheid scheppen over de kwestie en zijn aanpak verdedigen. ,,Dit is een positief verhaal'', zei hij begin deze maand tot verbazing van veel politici.



Maar in plaats daarvan krijgen de wethouder en zijn ambtenaren opnieuw een lading vragen te verstouwen. Verschillende fracties zijn zo ontevreden over de afhandeling van de eerste 300 (!) vragen dat ze een extra vragenronde bedongen hebben voor het debat van 7 december. ,,Daar zit de stad echt op te wachten. Pffff'', twitterde HSP-raadslid Peter Bos over het uitstel.