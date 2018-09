Haagse Rapati in de rol van Mata Hari: 'Ik heb de smaak te pakken'

De naam Mata Hari is redelijk bekend in Nederland, haar verhaal vaak iets minder. Mata Hari was 'een vrijgevochten vrouw wiens vrijmoedigheid en seksualiteit het mannelijke establishment bedreigden'. Na een ongelukkig huwelijk vertrekt Margaretha Geertruida Zelle, een simpel Fries meisje, naar Parijs om danseres te worden. In korte tijd wordt ze heel beroemd. Helaas voor Hari loopt het verhaal minder goed af. Ze neemt in de Eerste Wereldoorlog geld aan van de verkeerde mensen en wordt uiteindelijk veroordeeld voor spionage en op 15 oktober 1917 gefusilleerd.



Na succes in Amerika komt de film nu dus naar Den Haag. En daar is hoofdrolspeelster Florence Rapati maar wat blij mee. ,,Dit is mijn stad, mijn thuishaven, dus dat is wel heel leuk, ja. Ik heb me er ook wel hard voor gemaakt. Het is ook een perfecte film voor het Filmhuis. Ik ben heel benieuwd hoe hij hier ontvangen wordt.''



Voor de première verwacht Rapati geen flitsende fototoestellen en draaiende camera's. Voor zover ze weet zijn er ook geen BN'ers uitgenodigd. ,,Ik zou het wel leuk vinden als Thekla Reuten komt, zij heeft de voice-over ingesproken.''



En houdt het avontuur na de première op 30 september dan uiteindelijk een keer op? ,,Dat heb ik op een paar momenten al eens gedacht, maar het gaat maar door. Heel leuk. En ik heb de smaak wel te pakken, moet ik zeggen. Als ik voor nog een dergelijke productie gevraagd zou worden, zou ik zeker ja zeggen.''



