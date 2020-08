Haagse rapper Frenna in de race voor prijs van beste mannelijke artiest

EVEN VRAGEN AAN Frenna: 'Ik wilde iets doen speciaal voor mijn fans'

19 februari Het Haagse Zuiderpark is 25 juli het decor van Frenna's 777 Festival. De 28-jarige rapper uit de hofstad had in 2019 al succes met zijn editie in Eindhoven, maar nu komt het feest naar zijn hometown en het belooft een waar muzikaal spektakel te worden.