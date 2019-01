Haagse rechters komen om in het werk: ‘Er zit nu geen vet meer op de botten’

De werkdruk onder rechters en officieren van justitie is de afgelopen jaren almaar opgelopen. Daarom moet er snel actie ondernomen worden, zo klinkt het in kringen rond de rechtbank. ,,In Den Haag is dat beeld hetzelfde als in andere regio’s in het land”, weet Maarten van de Laarschot, president van de Haagse rechtbank. ,,Uit loyaliteit werken de rechters over in hun eigen tijd om zo de achterstanden niet te veel te laten oplopen. Op den duur is dat onhoudbaar.”