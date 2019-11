Haagse regio casht honderden miljoenen door verkoop Eneco

Den Haag juicht dat de kogel door de kerk is, en de verkoop van Eneco-aandelen nu in zicht is, maar VVD, HSP, CU/SGP en Partij voor de Dieren reageren ook aarzelend en afwachtend.

Zojuist werd bekend dat het energiebedrijf, met ruim twee miljoen klanten het op een na grootste energiebedrijf van Nederland, in Japanse handen komt. Een consortium van Mitsubishi Corporation en Chubu betaalt 4,1 miljard euro voor de overname. Den Haag, dat 16,55 procent van de aandelen Eneco bezit, casht daarmee bijna 680 miljoen euro. Delft, met 2,44 procent van de aandelen in handen, kan 100 miljoen euro op de balans bijschrijven.

Lees ook Eneco komt in Japanse handen voor 4,1 miljard euro Lees meer

Leidschendam-Voorburg lijkt relatief gezien de jackpot te pakken bij deze verkoop van Eneco. De ‘kleine’ gemeente heeft ruim 74.000 inwoners en bezit 3,44 procent van de aandelen. De gemeente kan daarmee 141 miljoen euro in de boeken bijschrijven, meer dan Pijnacker-Nootdorp (2,1 procent van de aandelen) en Zoetermeer (2,33 procent).

Quote Het is belangrijk dat die ook echt wordt geïnvesteerd in het mooier en sterker maken van de stad Frans de Graaf

VVD-fractievoorzitter Frans de Graaf in de Haagse gemeenteraad denkt dat het goed is dat er nu een volgende stap is gezet naar de verkoop van Eneco. Maar het is beslist te vroeg om uitsluitend te juichen, stelt hij. ,,Een mooie opbrengst, het is belangrijk dat die ook echt wordt geïnvesteerd in het mooier en sterker maken van de stad. Maar het is ook belangrijk te beseffen dat de financiële problemen van deze stad hiermee bepaald niet zijn verdwenen. Veel van de tekorten die de gemeente heeft, komen jaarlijks terug: de zorg en minder inkomsten via het Gemeentefonds.’'

Bonus

De eenmalige ‘bonus’ is heel erg groot, erkent hij. ,,Maar het zorgt niet dat de problemen weg zijn.’’ In de Japanners heeft hij vertrouwen. ,,Volgens mij is het een goede partij,’' zegt de Graaf.

Joris Wijsmuller (coalitiepartij HSP) stelde zojuist opgelucht te zijn dat niet Shell, maar de Japanners in Eneco stappen. ,,Dit is een partij die duidelijk zijn marktpositie op het gebied van duurzame energie in Europa probeert te verstevigen. En het is in ieder geval geen Shell. Het is best veel geld. Dat mag niet de leidraad zijn om voor of tegen te stemmen, maar het is een goed bod.’’ Wijsmuller heeft verder geen enkel zicht in de bedrijfsvoering van de Japanners, zegt hij. ,,Ik weet er gewoon te weinig van om daar nu iets over te zeggen.’'

Quote Ik kan me voorstel­len dat er, bij de nieuwe coalitie, een andere verdeling uit gaat komen. Joris Wijsmuller

De HSP-fractievoorzitter vraagt zich af hoe het vrachtschip met geld, bijna 680 miljoen euro, verdeeld zal worden. Door het oude college was beslist dat 50 procent van de opbrengst ingezet zou worden om het openbaar vervoer te verbeteren. Dertig procent was bedoeld voor de duurzaamheidstransitie in Den Haag en twintig procent voor gebiedsontwikkeling. ,,Het vorige college had daar afspraken over. Maar ik kan me voorstellen dat er bij de nieuwe coalitie een andere verdeling uit gaat komen. Ik ben heel benieuwd.’'

Investeren in groene projecten

De Haagse Partij voor de Dieren is geen voorstander van verkoop, omdat de gemeente dan geen invloed meer uit kan oefenen op de koers van het bedrijf. ,,Nu worden de kroonjuwelen verkocht om snel een bak geld te scoren, dat is op lange termijn geen duurzaam beleid”, aldus fractievoorzitter Robert Barker (PvdD).

GroenLinks in Den Haag reageert zojuist positief. ,,Vanaf het begin was voor ons essentieel dat de duurzaamheidsstrategie van Eneco en de banen in onze regio gegarandeerd zijn. Dat lijkt op het eerste gezicht gegarandeerd door de voorgestelde kopers.’'

GroenLinks denkt dat Den Haag met de honderden miljoenen een grote stap kan zetten naar een duurzame stad. ,,Voor onszelf en voor de komende generaties.’'

Groep de Mos juicht: ,,Hoogste bod wint. Dat was onze wens en is goed nieuws voor Den Haag.’' De cash moet volgens GDM geïnvesteerd worden in de bereikbaarheid en het versterken van de economie in de stad.

Publieke handen

Pieter Grinwis (CU/SGP) blijft het een beroerd idee vinden Eneco te verkopen. ,,Zeker in deze fase van de energietransitie en omdat warmtenetten nu uit publieke handen verdwijnen,’' zegt hij in sociale media. Hij noemt het verrassend dat het Japanse consortium als winnaar uit de bus is gekomen. ,,Hopelijk pakt het goed uit.’’