Haagse regio gooit meer geld in de strijd tegen drugshandelaars en uitbuiters

Dat kondigt het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) aan in haar jaarplan. In deze organisatie werken politie, belastingdienst, gemeenten en inspectiediensten samen om georganiseerde criminaliteit te bestrijden. Niet alleen met strafrecht, maar ook door barrières in bijvoorbeeld vergunningverlening op te werpen wil het RIEC criminelen het werk onmogelijk maken.

Er ligt nog zoveel werk op het bordje van afgelopen jaar, dat de misdaadbestrijders geen onderzoek kunnen doen naar zorgfraude. Wel gaat er extra aandacht uit naar crystal meth, een amfetamine die zeer schadelijk is voor gebruikers, maar tot nu toe niet veel in Nederland wordt gebruikt. Maar vorig jaar werden ineens enkele labs ontmanteld, waaronder één in Wateringen waar meth lag opgeslagen met een straatwaarde van 80 miljoen euro.

Groot onderzoek

Verder verdient onderzoek naar uitbuiting van arbeidsmigranten voorrang, aldus het RIEC. In het Westland loopt al een groot onderzoek, en dat wordt mogelijk uitgebreid in Den Haag. Daar zien analisten van de politie dat malafide uitzendbureaus ook illegaal huisvesten. Dit gebeurt niet zelden onder erbarmelijke omstandigheden.

In de Theresiakerk in Den Haag werden in januari nog 40 migranten uit een antikraakpand gehaald, dat aan maar twee kraakwachten was verhuurd. Opvallend is dat de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid meteen al liet weten geen onderzoek in te stellen naar de uitzendbureaus waar de bewoners voor werkten. Ook de gemeente zag daar niet veel aanleiding voor.