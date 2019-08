Haagse regio kan moeilijk de openbare pot op: Toiletten zijn maar mondjesmaat te vinden

Interview Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar het Zuiderpark­t­he­a­ter: ‘Het kan nog steeds misgaan’

20:16 Toekomst voor het Zuiderparktheater? Drie jaar geleden was het de vraag of die er wel was, nu is de stemming totaal omgeslagen. Toch waakt directeur Remco Engels voor euforie: ,,Het kan nog steeds misgaan."