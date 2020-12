Haagse regio sluit af: zo verloopt de laatste dag van het jaar

Haagse fractie­voor­zit­ter Arnoud van Doorn wil Tweede Kamer in met Partij van de Eenheid

30 december De Haagse islamitische Partij voor de Eenheid (PvdE) van Arnoud van Doorn doet mee aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer in maart. Volgens de politicus heeft zijn partij groen licht gekregen om zich in de strijd te werpen. Dat liet hij vandaag weten via zijn Twitteraccount.