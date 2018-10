Haagse regio wil meer toeristen: Tour langs Vermeer én groentekas

ToerismeAmsterdam is er wel klaar mee, maar de Haagse regio wil juist méér toeristen. Dat hier binnenkort touroperators uit de hele wereld naartoe komen, is dan ook een buitenkans.

Een wandeling langs Museum de Fundatie, een bezoek aan Het Vrouwenhuis en een rondvaart door de Zwolse grachten. Ze staan misschien niet bovenaan het to do-lijstje van de meeste wereldreizigers, toch maakten tientallen Duitsers, Japanners en Italianen vorige week kennis met bezienswaardigheden in de hanzestad Zwolle.

De eerste editie van de Holland Travel Trade Show, een tweedaags congres voor ruim honderd touroperators uit de hele wereld, werd er door NBTC Holland Marketing georganiseerd. Zwolle greep die kans en liet de internationale bezoekers zien dat niet alleen Giethoorn en Amsterdam - plekken die toch al worden overladen met rolkoffers en selfiesticks - mooie grachten, wateren en historie hebben. Mét succes, want veel deelnemers waren het er na afloop over eens dat dit wel 'een hele mooie historische stad' is. Grote kans dus dat Zwolle snel opduikt in internationale reisfolders.

Gouden kans

Ook een mooi vooruitzicht voor de Haagse regio. Volgend jaar wordt het toerismecongres namelijk gehouden in Den Haag en Delft. Zo'n honderd touroperators spreken hier met musea, hotels, attracties en evenementenorganisaties uit heel Nederland. Een gouden kans, stelt wethouder Richard de Mos (economie, toerisme) uit Den Haag. ,,We bieden de touroperators een trip aan waarin ze kennis kunnen maken met musea in Den Haag en Delft. Ook kunnen ze hier overnachten." Volgens De Mos kan de stad zich met het congres goed in de etalage zetten. ,,Belangrijk, want toerisme is een echte banenmotor."

Ook Delft ziet het toerismecongres als een kans. ,,Het gaat goed met de populariteit van de stad, maar er is meer uit te halen", meent Ditte Mostert-Bok van Happy Day Tours, het grootste bedrijf op het gebied van rondleidingen en dagtrips in Delft. ,,De Holland Travel Trade Show kan de stad meer bekendheid geven."

Uiteraard door de touroperators kennis te laten maken met onder anderen Willem van Oranje en Johannes Vermeer. ,,En het Delfts blauw, want daar komen toeristen voor", stelt Mosterd-Bok. ,,Als ze hier toch zijn, kunnen ze bovendien met eigen ogen zien dat heel veel moois gewoon 'op straat' ligt. Zoals de grachten, de fietsen aan het water en de historische gebouwen." 'Delft is veel mooier dan Brugge', zeiden twee bezoekers uit India onlangs tijdens een tour. ,,Dat is ontzettend leuk om te horen!"

Omliggende gemeenten hopen eveneens een graantje mee te pikken van het toerisme-evenement volgend jaar. ,,Zoetermeer ligt op een steenworp van Den Haag en is daarmee een prettige stad om te verblijven", stelt directeur Ruud Steggerda van Stichting Floravontuur Promotie Zoetermeer. Volgens hem is het essentieel dat er op de congresdagen iets te doen is. ,,Dat kan een evenement zijn, maar Zoetermeer kan ook het decor zijn van een toeristisch arrangement met als thema 'moderne cultuur en een actieve leefstijl'. De stad kan bovendien dienen als vertrek- en eindpunt van een tocht door het historische Hollandse landschap."

Bloemenveiling

Aad Verduijn van Westland Horti Tours geeft sinds 3,5 jaar rondleidingen door kassen en tuinbouwbedrijven in de gemeente. ,,Mensen van over de hele wereld kijken hun ogen uit", vertelt hij. ,,Maar dat zijn vooral zakenlui. Mijn compagnon en ik zijn begonnen met het idee tours vooral te geven aan toeristen, maar dat is nooit echt van de grond gekomen. Gek, zeker als je je bedenkt dat voor de Keukenhof wél rijen staan. Ik denk dat het vooral onwetendheid is, ze hebben geen idee van wat hier gebeurt. Zonde!"