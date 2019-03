Haagse regisseur filmde documentaire tussen de kogels en bomkraters in de verwoeste stad Mosul

Soms was hij bang, ja, geeft de Haagse Frederick Mansell toe. Dat kan ook niet anders. De kogels kwamen best even dichtbij en de verwoesting van een door oorlog versnipperde stad ligt letterlijk aan je voeten. ,,Maar dat was het leven daar", verklaart Mansell. De regisseur heeft de levendige stad Mosul, in Noord-Irak, vorig jaar aangrijpend zien veranderen door de hand van oorlog. Dappere bewoners dwaalden door de ruïnes van een ooit rijke thuisstad. ,,Maar", ontdekte Mansell, ,,de mentaliteit van de mens is bijzonder." De documentaire Stad van Twee Lentes is een schrijnend portret over de elfjarige Ala', die haar weg probeert te vinden in haar versnipperde thuisstad Mosul, veroverd door IS-strijders en tot kalifaatbolwerk gedwongen. De film is de vierde van het regiekoppel, waarvan Mansell het ene hoofd is en compagnon Laurens Samsom het ander. Afgelopen zaterdag - op de verjaardag van Mansell - ging Stad van Twee Lentes in première tijdens het Movies That Matter Festival, in een uitverkochte zaal van Theater aan het Spui.