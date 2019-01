Haagse regisseuse zamelt geld in voor debuutfilm

Gekte op woning­markt houdt aan, maar ‘er is hoop’

10:56 De gekte op de woningmarkt houdt aan in de Haagse regio. In het laatste kwartaal van 2018 stegen de prijzen wederom flink, bovendien werden in de meeste gemeenten minder woningen verkocht ten opzichte van een jaar eerder. Maar er is hoop: de hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn, zegt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM).