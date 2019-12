Haagse reljeugd fikt bijna 200 afvalcontainers af

Bijna 200 afvalcontainers (prijs 3500 euro per stuk) werden prooi van vandalen. Volgens de gemeente werd Scheveningen het zwaarst getroffen door deze vorm van vernielzucht. Gevolgd door Escamp en Laak.



Den Haag heeft sinds bekend is dat de vreugdevuren in Duindorp en Scheveningen deze jaarwisseling afgeblazen zijn, te maken met reljongeren en brandstichtingen. Na dagen onrust in Duindorp breidden de problemen zich uit over de andere wijken. Vooral containers bleken een geliefd mikpunt. Ze werden in de brand gestoken of er werden vuurwerkbommen in geworpen.