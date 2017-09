Haagse Renaultgarage vertrekt na 60 jaar van Loosduinsekade

,,Het is met pijn in het hart, maar het kan niet anders,” vertelt vestigingsmanager Hendry Meershoek van van Autohaag Zeeuw Loosduinseweg. ,,Dit pand is niet meer van deze tijd. Klanten kunnen ons slecht bereiken met hun auto en parkeren is hier een drama. We hebben ook te maken met importeursnormen. Die willen dat dealers een bepaalde oppervlakte hebben.”

Meershoek ziet volop kansen. ,,Nu krijgen we de ruimte om ook de Dacia's mooi te presenteren. We krijgen ook een goede afleverruimte waar we de auto samen met de klant helemaal naar wens kunnen instellen. Dat moest nu in een verloren hoekje gebeuren. En in de toekomst gaan we ook Nissans verkopen.’’