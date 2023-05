Haagse rock barst los op festival in Zuiderparktheater

indebuurt.nl Fotoserie: Fantasy Fest is flaneren en genieten van mooi verklede mensen

Het kleurrijke Fantasy Fest in de Broodfabriek in Rijswijk was afgelopen weekend the place to be voor de fans van fantasy, cosplay, gothic, steampunk, anime en nog veel meer. Fantasy Fest is hét festival waar je kunt zijn wie je bent en waar niets aan de verbeelding wordt overgelaten.