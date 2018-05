Haagse rockchicks Luminize in voorprogramma van Nena

Velen zullen Nena nog wel kennen van '99 Luftballons' en 'Irgendwie, irgendwo irgendwann,' de Duitse hits die menig Nederlander al sinds de jaren 80 in gebrekkig Duits tracht mee te zingen. De band ging in 1987 uit elkaar, waarna zangeres Gabriele Kerner zich stortte op een solocarrière.

In 2016 stond Nena al in Tilburg met Luminize op het podium . Manager Danijela Furcic vertelt: ,,We kregen een oproepje uit een lokaal dagblad doorgestuurd en besloten mee te doen. Later werden we door 3FM gebeld dat we als openingsact mochten spelen." Aan dat optreden heeft de band een harde kern aan fans overgehouden, aldus Furcic. ,,Er zijn nu een hoop Nena-fans die ook Luminize-fan zijn geworden."