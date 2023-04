Haagse rockers raken op leeftijd, Kaderock krijgt tweede dag voor jongelui

Mattijs Manders liet de voetbalwe­reld achter zich: ‘Sommige hockey­clubs zijn verder dan clubs in de KKD’

In de voetballerij was hij jarenlang de algemeen directeur van onder andere ADO Den Haag en NAC Breda, maar sinds eind vorig jaar brengt Mattijs Manders (54) als bestuurslid van HDM zo’n zeven dagen per week in de hockeywereld door. En daarover is hij razend enthousiast.