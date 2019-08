Haagse rugbyclub vol van ambitie: ‘Met eigen mensen en middelen naar de top’

RugbyEen speciaal moment voor een speciale gelegenheid. Als vandaag de Haagse Rugby Dagen beginnen, wordt het nieuwe clubhuis van HRC geopend. Daardoor hebben de Haagse rugbyers nu ook de faciliteiten om in de top mee te draaien. ,,Dit is niet het eindpunt, maar juist het vertrekpunt."

,,Het lijkt wel een beetje op een Zwitsers chalet", zegt Roderik Bolle trots. Recent heeft hij na vijf jaar de voorzittershamer neergelegd, maar in zijn 'regeerperiode' werd twee jaar lang aan een nieuw clubhuis gebouwd. En nu staat het witte gebouw te blinken in de zon. Drie keer zo groot (1300 vierkante meter) als het oude onderkomen, twee etages hoog, voorzien van een krachthonk, buitenschoolse opvang en nieuwe kleedkamers. En natuurlijk een clubhuis op de eerste etage, banken die zijn aangekleed met rugbyshirts en een terras waarvan de wedstrijden goed te volgen zijn.

,,Wij zijn een club met heel veel ambities, maar de infrastructuur ontbrak daarvoor", zegt Bolle. ,,Het oude clubhuis was vijftig jaar oud en berekend op 150 man. Nu hebben we bijna 750 leden, zijn we de grootste rugbyclub van Nederland en was het noodzakelijk om een nieuw onderkomen te bouwen."

Duurzaam

Het hele traject kostte de club 1,2 miljoen euro. Geld dat via subsidies, schenkingen en obligaties bijeen werd gebracht. ,,Wat we hebben gedaan, is doorbouwen op het bestaande", zegt Niek van der Schatte Olivier, de voorzitter van de bouwcommissie. ,,Anticiperen op de toekomst, al is dit clubhuis niet op de groei gemaakt, maar simpelweg nodig voor het huidige aantal leden. Ook zijn we duurzaam. We gaan van het gas af en op het dak liggen 220 zonnepanelen."

En het resultaat mag er zijn. Van der Schatte Olivier kreeg al veel lof toegezwaaid. ,,Iedereen in de rugbywereld vindt het mooi en als ik buitenlanders rondleid, vragen ze hoe we dit gedaan hebben."

Dat HRC zijn geld in de accommodatie steekt en niet in het halen van Nieuw-Zeelanders en Australiërs is een heel bewuste keuze. Bollen: ,,Onze ambitie gaat over Nederlands rugby, met de nadruk op Nederlands. Wij willen onze middelen voor onze eigen leden inzetten. Dit is dan ook niet het eindpunt, maar juist het vertrekpunt. Met als doel om op basis van eigen mensen en middelen een topclub in Nederland te zijn."

Topclub

Nu al is HRC een topclub in de jeugdcategorieën. Maar de vraag is of dat een goede ontwikkeling is. Bolle: ,,We hebben een wachtlijst, maar wij vragen ons heel erg af of we groter moeten worden. Voor je het weet, ken je je eigen club niet meer.

,,Maar wat ook meespeelt: er is bij de jongste jeugd geen toernooi waar je niet twee teams van HRC in de finale ziet. En een toernooi in bijvoorbeeld Goes kan niet doorgaan als er niet minstens drie HRC-teams heen gaan. Daarom hopen we dat clubs in de omgeving, zoals Voorburgse Rugby Club en Te Werve, groot worden. Dat is goed voor het Nederlandse rugby en veel beter voor de jeugd dan dat ze allemaal voor dezelfde club speelt en geen weerstand krijgt."

Geopend door grootheid Een grootheid in de rugbywereld opent vandaag om 17.30 uur het nieuwe clubhuis. Jason Leonard speelde tussen 1990 en 2003 114 keer voor het Engelse nationale team en werd in 2003 wereldkampioen. De voormalige prop zal de officiële handeling samen met Anneke van Zanen-Nieberg, voorzitter van NOC*NSF, verrichten. Daarna beginnen de Haagse Rugby Dagen. HRC speelt om 19.30 uur tegen het Nederlands Studentenvijftiental. Bij winst plaatsen ze zich voor de finale, die op zondag wordt gespeeld, bij verlies is op dezelfde dag de strijd om plek 3. De tegenstander komt uit het duel tussen het Belgische Kituro en het Engelse Cobham.