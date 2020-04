Haagse schatkist bereikt de bodem: ‘We hebben nu geen grote zak met geld om uit te delen in de stad’

De stad hoeft er dan ook niet op te rekenen dat Den Haag ‘zomaar een grote zak met geld over de balk kan smijten’ om de ellende van de coronacrisis te dempen, stelt Revis: ,,Sport, cultuur, de ondernemers: ze hebben het allemaal heel zwaar. Dat zien we. Maar we zullen heel precies moeten kijken waar we straks extra steun kunnen bieden.’’

Eneco-geld

Een greep uit de kas van de Enecogelden sluit de VVD-wethouder niet uit. Onlangs kreeg Den Haag door de verkoop van haar aandelen in het energiebedrijf ruim 600 miljoen bijgeschreven. ,,De crisis die door corona is ontstaan is zo groot, dat we alles opnieuw moeten bekijken. Maar ik maak er wel een voorbehoud bij: dat geld is bedoeld als investering in de stad; in economie, bereikbaarheid en duurzaamheid. Die problemen blijven ook met corona bestaan.’’

Over 2019 boekte de gemeente dan wel een plus van 1,4 miljoen, maar dit is op een totaal aan uitgaven van 2,8 miljard een peulenschil. Bovendien moest het Haagse stadsbestuur een flinke greep doen uit de reserves. Zo werd er 25 miljoen euro gebruikt om de structurele tekorten in de jeugdhulp en de zorg voor dit jaar op te kunnen lossen.

Reserves

De algemene reserves van Den Haag zijn door de ingrepen met tien miljoen gedaald tot onder de vijftig miljoen euro. Dat potje zou flink aangevuld moeten worden, meent de wethouder, maar dat is lastig in financieel zware tijden.