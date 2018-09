Haagse scholen gaan weer dicht vanwege lerarenstaking

Schoolbesturen in de Haagse regio steunen de oproep. Juist in Den Haag zijn de problemen in het onderwijs groot. Met veel kunst en vliegwerk zijn directeuren er nét in geslaagd voor dit schooljaar voor alle klassen een leraar te vinden.



Toch wordt volgende week niet automatisch op alle scholen in de regio gestaakt. Hoewel de overkoepelende besturen de actie steunen, mogen de individuele scholen zelf bepalen. ,,Er wordt zeker gestaakt’’, laat Ewald van Vliet, voorzitter van de Haagse katholieke onderwijskoepel Lucas Onderwijs, weten. Maar hij kan nu nog niet precies zeggen hoeveel scholen meedoen. ,,We zijn nog in beeld aan het brengen hoe groot de stakingsbereidheid is.’’