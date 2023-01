Haagse scholen getroffen door griepgolf: ‘De ene school heeft er meer last van dan de andere’

Update Buurt schrikt van tweede explosie bij rustig dorpsplein­tje: ‘Dochter kon niet meer slapen’

Een leegstaande woning in Nootdorp is vannacht door een explosie beschadigd. Er raakte niemand gewond, wel is er direct een verdachte uit Capelle aan den IJssel (20) aangehouden. De gesloten woning was waarschijnlijk vorige maand al het doelwit, toen zo’n veertig meter verderop een explosief afging.

8 januari