Haagse scholen zoeken honderden docenten. En dat in coronatijd: ‘Het is dubbel crisis. Heel heftig’

Eeuwig Den Haag Wie was Maria Montessori en hoe kwam ze aan haar ideeën?: ‘Ze heeft hier nog door de gangen gelopen’

24 november Het is een dubbel feestjaar voor het Montessori onderwijs. De grondlegster van de methode ‘leer het me zelf te doen’ is 150 jaar geleden geboren en de eerste scholen gingen ruim honderd jaar geleden open. De primeur was in 1916 voor Den Haag. Deze week in de rubriek Eeuwig Den Haag: het verhaal van Maria Montessori.