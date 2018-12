Haagse school discrimineerde niet met klassenfoto tijdens Offerfeest

De moeder eiste vorig jaar 10.000 euro schadevergoeding en excuses van de school. ,,Weet u hoe het voelt als je dochtertje van 5 elke dag bij binnenkomst in de klas naar de foto kijkt en vraagt ‘mama, waarom sta ik hier niet op?’ Dat kun je niet aan een kind uitleggen’’, zei ze vorig jaar snikkend bij de zitting in de rechtbank. Haar advocaat betitelde het als discriminatie.

Gelijk

Het Haagse gerechtshof heeft de school vandaag in het gelijk gesteld. Het Offerfeest bleek in 2015 namelijk een dag later te beginnen dan de school dacht. Dit werd kort daarvoor ontdekt, waardoor het niet meer mogelijk was om de fotograaf op een ander moment te laten komen. De leerlingen die het fotomoment daardoor misten, werden alternatieven aangeboden. Een aantal islamitische ouders hebben daar gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn door de adjunct-directeur van de school, die amateurfotograaf is, later opnieuw klassenfoto’s gemaakt. Op die nieuwe klassenfoto’s, die gratis ter beschikking zijn gesteld, staan wel alle leerlingen.