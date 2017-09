Haagse school op nieuwe postzegel

Eeuwig Den Haag 'Voor alles wat stiekem moest'

19:58 Bijna niemand weet hoe belangrijk de Nederlandse onderzeeërs waren in de strijd om informatie tijdens de Koude Oorlog. De boten blonken uit in verstoppertje spelen. ,,We waren er voor alles wat stiekem moest gebeuren'', zegt oud-commandant Eric van der Schraaf.