Haagse schoonmaakbedrijven worden mogelijk één om stad schoner te krijgen

Taxatierap­port woning naar verwach­ting honderden euro's duurder

10:28 De kosten voor een taxatierapport van een woning gaan per 1 juli waarschijnlijk fors omhoog. Taxateurs moeten op examen om aan strengere kenniseisen te voldoen over de energieprestatie en bouwkundige staat van huizen. Tegelijkertijd is er een tekort aan energieprestatieadviseurs, waardoor vertraging ontstaat bij de toewijzing van energielabels. Het CDA vraagt zich af waarom beide rapporten niet gecombineerd worden.