Haagse schrijfster Tonke Dragt op Netflix te zien

IJspret in De Lier ‘Mooi dat we deze traditie kúnnen doorgeven’

14:00 Het is weer gelukt. De betonnen ondergrond van de Piet Keyzerbaan in De Lier is vannacht nauwkeurig besproeid door de fanatieke ijsmeesters van ijsvereniging Hard Gaat-ie. Met als resultaat een mooie laag ijs waar jong en oud vandaag op kunnen schaatsen.