Haagse Sherell Martini bereikt 100 miljoen views: ‘Als TikTok per view betaalt, was ik nu binnen geweest’

Het einde van doodgesto­ken ‘Sjakie’ met raadselen omgeven

2 februari De dood van de 36-jarige Chakib in een woning aan de De Colignystraat in Delft is nog altijd met raadselen omgeven. Wat gebeurde er precies in het huis waarin hij werd doodgestoken en wat leidde tot deze fatale ruzie? De in Engeland geboren 23-jarige Delftenaar Otis R., als hoofdverdachte opgepakt, moet daar helderheid over verschaffen.