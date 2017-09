Haagse slagwerkers 'beste van Benelux'

Dat is een mooie opsteker voor deze Haagse groep, die aan de vooravond staat van een nieuwe tournee door Nederland. Een tournee die onder de titel BAM! op 14 november in première gaat in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag.



Voor Percossa is het niet voor het eerst om tot beste slagwerkersgroep te worden uitgeroepen. Eerder gebeurde dat in 2011 en 2012. Bandlid Eric Robillard is er niet minder aangenaam door verrast: ,,Het is opnieuw een hele eer'', zei hij na de bekendmaking. ,,We hebben als doel het publiek te ontroeren, ze te bewegen en te vermaken, en als je dan uitgeroepen wordt als 'beste' door de echte liefhebbers, is dat nog steeds een groot compliment."



Percossa heeft inmiddels al acht voorstellingen gemaakt. Met hun kindervoorstelling De Gebroeders Kist zijn ze geliefd in Amerika, waar ze al een slordige 350 keer hebben opgetreden, en vorig seizoen speelden ze voor de derde keer in Taiwan.



Jos Thie neemt de regie op zich van BAM!, zoals gezegd de nieuwste voorstelling van Percossa.