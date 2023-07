Haagse sloot bevat hoogste concentratie van kankerverwekkend PFOS, RIVM doet extra onderzoek

Dronken bestuurder die onder witte poeder zat opgepakt: ‘Het was geen poedersui­ker’

Een bestuurder, die onder de witte poeder zat, is door de politie opgepakt in Den Haag. ‘Het was geen poedersuiker.’ Ook bleek de man onder invloed van alcohol, niet in het bezit van een rijbewijs en had hij vijf messen in de auto liggen.