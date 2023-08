Haagse soap compleet: ook gesprekken over centrumlinkse coalitie dreigen te klappen in Den Haag

Internatio­na­le studenten op meer plekken uitgebuit: ‘Probleem is veel groter’

Met een enorm tekort aan personeel in de horeca lijkt het onwaarschijnlijk dat er nog een horecabaas in staat is, haar personeel uit te buiten. Toch wijzen alle signalen erop dat het in Den Haag mogelijk was. Internationale studenten zeggen te worden uitgebuit. Een probleem dat veel verder reikt dan één gewraakte koffietent.