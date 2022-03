Haagse sportclubs komen in actie tegen oorlog met ‘Sport for Peace’ en geven zo goede voorbeeld

Nog veel onduide­lijk­heid over opvang van Oekraïners in Den Haag, wel zijn er 500 plekken beschik­baar

In de gemeente Den Haag worden in allerijl voorbereidingen getroffen voor de komst van duizenden vluchtelingen uit Oekraïne naar de stad. Maar er is nog veel onduidelijkheid over hoe dat moet. De eerste groep vluchtelingen wordt nu opgevangen in hotels, maar niemand kan zeggen voor hoe lang en waar al die gezinnen daarna moeten worden gehuisvest.

10 maart