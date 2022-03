Haagse sportclubs komen in actie tegen oorlog met ‘Sport for Peace’: ‘Samen maken wij een vuist’

Die wedstrijd werd uiteindelijk gestaakt vanwege twee stroomstoringen in het Cars Jeans stadion, waardoor de start van ‘Sport for Peace’ behoorlijk chaotisch was. De supporters van ADO wilden bij de start van de wedstrijd een spandoek tonen, maar die start werd meer dan een uur uitgesteld. ,,We moesten heel lang wachten op de start van de wedstrijd en we wilden het liefst met heel het stadion staan, maar dat was lastig te realiseren met de stroomstoringen’’, vertelt initiatiefnemer Louk Burgers.