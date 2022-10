Haagse Stadspartij wil einde aan wc-frustratie ouders: ‘Plaats toiletten bij speelplekken zonder horeca’

Maar in een aantal gevallen, zoals op de Zandvlakte of de speeltuin midden in Arendsdorp, is er in de wijde omtrek geen wc of horecagelegenheid te vinden. ‘Als ouder wijk je dan uit naar de bosjes, tien minuten terug naar huis fietsen is ook geen optie voor een klein kind. Met een beetje geluk vind je nog een papieren zakdoekje en zoek je een plekje achter een struik’, beschrijft Faïd. ‘Je bent duidelijk niet de enige met dit probleem want de struiken hangen vol met wc-papier en hier en daar ligt een grote boodschap. Even later bouwt een stel andere kinderen daar weer een hut.’