Haagse stadsprijs voor kunstenaar Jeroen Eisinga

De publicatie en tentoonstelling maken deel uit van de prijs die Jeroen Eisinga krijgt. Aan de prijs is verder een geldbedrag van 10.000 euro verbonden. Hij wordt maximaal eens per twee jaar en minimaal eenmaal in de vier jaar uitgereikt. De laatste winnaar was Christie van der Haak in 2015. Met de Ouborg Prijs wil de gemeente Den Haag haar waardering laten blijken voor kunstenaars die een 'bijdrage leveren aan het kunstklimaat in de stad en aan de (internationale) uitstraling daarvan'.