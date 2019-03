Haagse stalker en fraudeur krijgt tweede kans van OM: ‘Ze had me helemaal gek gemaakt’

Terwijl hij al een strafblad bezit van negen pagina’s gevuld met allerlei strafbare feiten. Vorig jaar juli nam hij geld op met een pas die was gestolen bij een woninginbraak aan het IJseendplein in Den Haag. De inbrekers haalden er een kluis leeg, waarin twee bankpassen lagen.



Hilal B. vertelde de rechtbank donderdag dat hij een van de passen had gekregen van een vage kennis, waarvan hij alleen de voornaam Chico kende. Die vroeg hem geld op te nemen, zei Hilal. ,,We gingen dan chillen, en dronken alcohol.” B. werd opgepakt nadat de bewoner van het huis waarin de kluis was gekraakt hem had aangewezen als een van de daders. ,,Ze vormden een criminele bende”, zei het slachtoffer van de inbraak vandaag bij de rechtbank. Volgens de officier van justitie is er echter onvoldoende bewijs dat de verdachte betrokken was bij de inbraak, maar hij houdt B. wel verantwoordelijk voor het plunderen van de bankrekening. ,,Mijnheer vergokte het geld in casino’s.”