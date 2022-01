Haagse startup is groene Tinder voor energietransitie

,,We zijn als het ware een Tinder voor partijen die betrokken zijn bij duurzame energieprojecten”, zegt oprichter Jaap van Dijk. ,,Ons platform focust op de initiatiefase van nieuwe projecten. Op het in kaart brengen en beoordelen van kansrijke locaties voor grootschalige zonne- en wind projecten, en het matchen met ontwikkelaars. Je geeft dus bij ons op wat je zoekt, en wij vinden de juiste match. Om de energietransitie te laten slagen, heb je aan de ene kant heel veel ruimte nodig. Een schaars goed in Nederland. Dat kunnen daken van grote gebouwen zijn, industriegebieden of boerenweilanden. Aan de andere kant heb je de mensen die deze projecten moeten gaan ontwikkelen en de partijen die het financieren. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, op een manier dat er aan alle randvoorwaarden voldaan wordt, is een steeds groter knelpunt aan het worden binnen de energietransitie.”



En dus richtten Jaap van Dijk en zijn compagnon Thomas Shaw in 2020 greenatlas.earth op. Wat de twee bedachten is een platform, een soort marktplaats voor partijen binnen de energietransitie. Maar waar een marktplaats als Funda heel helder en transparant is, is die van de projectontwikkelingsbranche het tegenovergestelde.