Haagse steker Malek F. blijft nog negentig dagen langer vast

Het voorarrest van de Haagse steker Malek F. is met negentig dagen verlengd. Dat maakte het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De verdachte stak op zaterdag 5 mei drie willekeurige voorbijgangers neer op het Johanna Westerdijkplein in Den Haag.

Het OM tast nog steeds in het duister over de motieven van de Syrische verdachte. Hij wordt verdacht van drie pogingen tot moord. Er wordt nog onderzocht of hij 'al dan niet handelde met terroristisch oogmerk'. In zijn woning in Den Haag is vooralsnog geen materiaal gevonden dat wijst op een terroristisch gedachtegoed. Dat meldde het Openbaar Ministerie eerder.

De slachtoffers van de steekpartij zijn inmiddels ontslagen uit het ziekenhuis. Zij liepen ernstige verwondingen op aan hoofd, nek en keel. Bij een van de slachtoffers zou de verwonding zó ernstig zijn, dat een tongzenuw is geraakt. Malek F. raakte zelf ook gewond bij de steekpartij. Hij verblijft tijdens zijn voorarrest in het gevangenisziekenhuis in Scheveningen.

Kamervragen

In de Tweede Kamer worden vragen gesteld over de aanval in Den Haag. Een brede meerderheid steunde het voorstel van Kamerlid Kathalijne Buitenweg (GroenLinks) om minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) hierover te ondervragen. Ook Burgemeester Krikke wordt flink aan de tand gevoeld, in de Haagse gemeenteraad.