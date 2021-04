Haagse steker Malek F. toch geen terrorist, maar ook geen gek: twaalf jaar cel en tbs geëist

Tot nu toe had het OM steeds gehamerd op het terroristische motief waarmee Malek F. zijn gruweldaad op die zonnige bevrijdingsdag zou hebben gepleegd. Drie mensen raakten levensgevaarlijk gewond. Een werd zijn keel opengehaald, op de manier zoals jihadisten dat deden in de oorlog in Syrië. Ambulances uit de hele stad reden naar de Haagse Hogeschool om hulp te verlenen. Elke beschikbare politieagent werd ingezet. In het hele land vroegen mensen zich af of dit een terreuraanslag was.