Haagse straatdichter komt met eigen bundel: ‘Hoop op hele serie’

Wie weleens in de Haagse binnenstad komt, heeft de pop-updichter misschien wel zien zitten achter zijn typemachine op een bureaufiets in de buurt van het Plein. Met De Woordenwisseling schrijft hij poëzie aan de hand van gesprekken met voorbijgangers.

De gedichten die hij op straat schreef, zijn niet terug te vinden in de bundel. ,,Op een paar na, die daarop zijn geïnspireerd.” Voor zijn eerste papieren werk tapte Kroes uit een heel ander vaatje. ,,Ze gaan over nostalgische voorwerpen, plekken.” Zoals een draaitrommel. ,,Dat gedicht gaat over iemand die heel chagrijnig is.”

Op straat

Het is zijn eerste gedichtenbundel, maar als het aan Kroes ligt, is het zeker niet de laatste. Inspiratie is er in ieder geval genoeg. ,,De titel is nu Liefjes van een straatdichter. Maar je kan er zoveel meer mee. Vrijheid van een straatdichter. Verdriet van een straatdichter. Ik hoop eigenlijk op een hele serie.”