Haagse Strandkamping trapt af bij Blow Beach House in Kijkduin

Na een lange werkdag even uitrusten op het strand, genietend van een wijntje en de ondergaande zon. Wanneer het donker wordt is het tijd om naar huis te gaan. De komende tijd hoeft dat niet meer en kan er genoten worden van de sterrenhemel op de Haagse Strandkamping.

Het is één van de activiteiten van 200 jaar Feest aan Zee, die Jeroen Struving van Stichting Leef mee met de Zee in het leven heeft geroepen. ,,We zijn letterlijk het gemeentearchief ingedoken om te zien wat er 200 jaar geleden gebeurde op het strand bij Den Haag. Toen kwamen we erachter dat gezinnen in die tijd met zelfgemaakte tentjes weleens een nachtje kampeerden op het strand.’’ Terug naar toen dus. ,,Ja, we laten oude tijden herleven. Vandaar ook dat kamping met een k is, net als vroeger.’’

Dat er de komende tijd op het strand geslapen mag worden, is best bijzonder. ,,Het kan nergens in Nederland. De gemeente Den Haag heeft nu een uitzondering gemaakt.’’

Huiskamer

De eerste nacht aan zee wordt komende maandag, op Tweede Pinksterdag, geslapen bij strandpaviljoen Blow Beach House in Kijkduin. In totaal strijkt de kamping de komende drie maanden twee keer neer op zeven verschillende plaatsen op het strand van Den Haag. ,,Het strandpaviljoen is dan de huiskamer aan zee, de woonkamer van de strandkamping’’, aldus Struving.

Mensen hoeven niet bang te zijn voor gevechten met niet in elkaar passende tentstokken of ontbrekende onderdelen, want de kamping beschikt over zo’n honderd kant-en-klare tentjes, waar twee personen in kunnen slapen. Deze zijn voor maximaal twee nachten te huur voor 27,50 euro per persson per nacht. De eerste keer (tweede pinksterdag) kost het 20 euro.

Wanneer en waar staat de strandkamping?



21 mei Blow Beach House



28 mei Strandpaviljoen Leef



4 juni Strandpaviljoen De Staat



11 juni Beachclub Titus



18 juni Beachclub People



25 juni Beachclub La Cantina



2 juli Beachclub Leef



9 juli Strandpaviljoen Zuid



16 juli Blow Beach club



23 juli Beachclub People



30 juli Beachclub Leef



6 augustus Strandpaviljoen Zuid



13 augustus Beachclub Titus



20 augustus Blow Beach club



27 augustus Beachclub La Cantina



3 september Strandpaviljoen De Staat