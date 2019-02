Haagse strik om Gouden Eeuw

De flyer met de lange lijst van tentoonstellingen, lezingen, rondleidingen, theater, film en muziek wordt gepresenteerd in de 'regentenkamer' van het Hofje van Nieuwkoop. Een van de indrukwekkende bouwwerken uit de 17de eeuw. ,,We doen een strik om de Gouden Eeuw'', zegt Marco van Baalen, voorzitter van de stichting Haagse Historie en Erfgoed en directeur van het Haags Historisch Museum. De initiatiefnemers willen het beeld rechtzetten dat de hofstad er niet toe deed. ,,Het land werd bestuurd vanuit Den Haag, daar geven we meer ruchtbaarheid aan.'' De stad was immers het machtscentrum en rond het Binnenhof werden stadspaleizen voor diplomaten en rijke burgers gebouwd. De Oranjes woonden hier en prins Maurits gaf opdracht voor het graven van grachten als de Prinsegracht, waaraan prachtige panden verrezen. De nieuwe vaarwegen zorgden voor opleving van de handel. De trekschuit was een snelle manier van openbaar vervoer tussen de steden.



Maar het was niet alles goud wat er blonk. In een tentoonstelling (vanaf 28 april) in het Haags Historisch Museum is er aandacht voor toenemende spanningen, tussen religies en politieke bewegingen. Wie had het voor het zeggen? De staten-generaal, de steden, de landsadvocaat of de stadhouder. In het museum wordt nu al de rol van Johan van Oldenbarnevelt belicht. Deze machtige man, grondlegger van de republiek en raadspensionaris, verloor de machtsstrijd en werd mei 1619 onthoofd. Minder bekend is dat zijn zonen deze dood wilden wreken en vier jaar later een moordaanslag op prins Maurits beraamden. Deze werd verijdeld en zoon Reinier werd ook onthoofd en zoon Willem verbannen.



In de Gevangenpoort is te zien hoe de processen tegen deze familie verliepen. Schuld of onschuld. Had de staatsman hoogverraad gepleegd of was er sprake van politieke moord? Topstuk van de expositie is het beulszwaard waarmee Van Oldenbarnevelt onthoofd werd. Leden van het Gilde Den Haag zullen in wijkcentra lezingen geven over de rol van deze man. Zij onderzochten hoe één persoon zoveel invloed kon uitoefenen. In het Zeeheldentheater zal de 'Nederlandse maagd' vertellen over de landsadvocaat en kan het publiek zelf oordelen.



In het programma Haagse Gouden Eeuw wordt de filosoof Baruch Spinoza in de schijnwerpers gezet. Hij woonde aan de Paviljoensgracht en ligt begraven bij de Nieuwe Kerk. Toch krijgt hij nog vaak een Amsterdams etiketje op. Het verlichtend denken begon toch echt in Den Haag, stelt bijzonder hoogleraar Henri Krop. ,,Hij was de eerste denker die schreef dat iedereen de vrijheid moet krijgen te geloven, denken en zeggen wat hij wil.'' Krop geeft een lezing over de denker. Robin Lutz maakte zelfs een film. ,,Ik hoop ermee bij te dragen aan een debat om begrip voor elkaar te krijgen en een tolerante samenleving.''