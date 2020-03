Haagse student in isolatie vanwege mogelijke besmetting coronavirus

Een Haagse student zit momenteel in isolatie in het gebouw van de Universiteit Leiden aan het Anna van Buerenplein in Den Haag. Hij woont in dit gebouw en studeert aan de universiteit. Hij wordt momenteel getest op mogelijke besmetting met het coronavirus.

Volgens het bestuur van de onderwijsinstelling voelde hij zich ziek nadat hij in Italië was geweest. De student heeft een test ondergaan en wacht momenteel op de uitslag van een tweede test. Daaruit moet blijken of hij besmet is met het coronavirus.

Tot die tijd moet de student thuis in isolatie verblijven. De uitslag van deze test wordt op zijn vroegst op woensdag bekend gemaakt. Omdat het virus niet bevestigd is, treft de universiteit voorlopig nog geen extra maatregelen.

400 studentenwoningen

De student woont samen met vierhonderd andere studenten in het gebouw aan het Anna van Buerenplein. De medebewoners zijn door de universiteit benaderd over de mogelijke besmetting van hun medebewoner.

De onderwijsinstelling prijst de student voor de manier waarop hij zichzelf in afzondering heeft geplaatst nadat hij zichzelf ziek meldde.

Woonruimte

Het is vooralsnog onduidelijk of de met corona besmette student alleen woont of een woonruimte deelt met een studiegenoot. Dat is uiteraard van invloed op het risico van verspreiding van het coronavirus. De meeste kamers in het gebouw hebben een eigen keuken, douche en toilet, maar een deel van de studenten deelt deze sanitaire voorzieningen plus de kookgelegenheid met andere mensen.