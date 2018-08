Haagse student komt met alternatief voor Facebook: Open Book

Dat is nog eens een naam. Waar kom je vandaan?

,,Ik kom uit Mexico, waar ik een diploma heb gehaald in programmeren. Nu woon ik in Den Haag.”

Wat is er anders aan Open Book dan aan Facebook?

,,Het grote probleem van Facebook zijn de advertenties en wat zij doen met gebruikersinformatie. Privacy en respect staat voorop bij Open Book. ‘Gebruikers’ zijn mensen, niet slechts dat wat het woord suggereert. Open Book draait niet op advertenties en we verzamelen geen gebruikersdata. Het moet ook makkelijker in gebruik zijn dan Facebook.”

Maar je bent vast niet de eerste met zo’n initiatief?

,,Daar ben ik me zeer van bewust. In het begin hield dat mij ook tegen. Maar toen hoorde ik iemand zeggen: Ja, maar als je Facebook verwijdert, waar ga je dan heen? Daar had niemand een antwoord op. Op een gegeven moment dacht ik: ik doe het gewoon.”

Als Facebook van jou was, wat zou je ermee doen?

,,Haha, mooi idee. Ik zou érg veel veranderen, maar niet in mijn eentje. Een platform als Facebook heeft zoveel invloed. We kunnen er niet op vertrouwen dat iemand dat in zijn eentje kan runnen.”

Hoe gaat het met de lancering van Open Book?

,,We kunnen nog wel wat steun gebruiken. We zitten op Kickstarter en we zijn nu pas voor 39 procent gefinancierd. Maar we hebben nog een plan B, hoor!”

En als het niet lukt?

,,We gaan gewoon door. Het gaat ons niet om geld verdienen, dus we kijken hoe ver we komen. Bovendien, de wereld heeft alleen maar te winnen met mijn poging en niks te verliezen.”