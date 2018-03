Haagse student organiseert groots strandfeest op Kijkduin voor 23-plussers

Kinderen zeilen in de achtertuin van Mark Rutte

20:55 Vandaag konden kinderen zeilen in de achtertuin van onze premier Mark Rutte: de Hofvijver in Den Haag. In aanloop naar de Volvo Ocean Race konden ze met Optimist on Tour de watersport beoefenen in het centrum van de stad. ,,Dat is weer eens iets anders dan op Scheveningen."